День рождения Эрмитажа: в музей выстроилась огромная очередь

День рождения Эрмитажа: в музей выстроилась огромная очередь
Эрмитаж.Фото: Pixabay

Сегодня, 7 декабря, Государственный Эрмитаж отмечает свой день рождения. Хранилищу исполняется 255 лет.

«Бесплатный день» выпал на воскресенье, из-за чего в музей выстроилась огромная петляющая очередь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Государственный Эрмитаж подарил Монголии копию одного из древнейшего памятников монгольской письменности, — Чингисов камень XIII века, — для экспозиции в музее Чингисхана. В столице Монголии, городе Улан-Батор, создается музей Чингисхана. В развитии коллекции музея поучаствовал петербургский Эрмитаж. В пятницу, 6 декабря, премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух получил копию исторического памятника от главного музея Северной столицы.

музей очередь эрмитаж
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ленинском проспекте загорелись строительные вагончики у дома
Бывшего доцента Соколова оставят в центре психиатрии Сербского до Нового года
Государственный Эрмитаж подготовил праздничную программу в честь своего 255-летия
У сбившего насмерть трех пешеходов у станции МЦК водителя нашли 12 штрафов
На Марата иномарка сбила двух пенсионеров
Фанаты «Краснодара» присоединятся к протестной акции футбольных болельщиков
День рождения Эрмитажа: в музей выстроилась огромная очередь
«Это бессмысленно и глупо». Боярский прокомментировал протест болельщиков