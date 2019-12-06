Эрмитаж передал в дар Монголии копию Чингисова камня XIII века

Государственный Эрмитаж подарил Монголии копию одного из древнейшего памятников монгольской письменности, — Чингисов камень XIII века, — для экспозиции в музее Чингисхана.

В столице Монголии, городе Улан-Батор, создается музей Чингисхана. В развитии коллекции музея поучаствовал петербургский Эрмитаж. В пятницу, 6 декабря, премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух получил копию исторического памятника от главного музея Северной столицы.

Премьер-министр поблагодарил Эрмитаж и его руководителя, Михаила Пиотровского, за содействие в изучении деятельности Чингисхана, а также за бережное отношение к истории Монголии.

Чингисов камень — это гранитная стела, являющаяся эпиграфическим памятником XIII века. Надпись, сделанная на камне на старомонгольском наречии, датируется 1224-1225 годами. В ней упоминается имя Чингисхана, основателя и первого хана Монгольской империи.

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