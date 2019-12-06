Эрмитаж передал в дар Монголии копию Чингисова камня XIII века

Эрмитаж передал в дар Монголии копию Чингисова камня XIII века
Фрагмент Чингисова камня, хранящегося в Эрмитаже. Фото: Wikipedia

Государственный Эрмитаж подарил Монголии копию одного из древнейшего памятников монгольской письменности, — Чингисов камень XIII века, — для экспозиции в музее Чингисхана.

В столице Монголии, городе Улан-Батор, создается музей Чингисхана. В развитии коллекции музея поучаствовал петербургский Эрмитаж. В пятницу, 6 декабря, премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух получил копию исторического памятника от главного музея Северной столицы.

Премьер-министр поблагодарил Эрмитаж и его руководителя, Михаила Пиотровского, за содействие в изучении деятельности Чингисхана, а также за бережное отношение к истории Монголии.

Чингисов камень — это гранитная стела, являющаяся эпиграфическим памятником XIII века. Надпись, сделанная на камне на старомонгольском наречии, датируется 1224-1225 годами. В ней упоминается имя Чингисхана, основателя и первого хана Монгольской империи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга перекрыли несколько улиц. Вероятно, это связано с прибытием в город премьер-министра Монголии.

Монголия санкт-петербург чингисов камень чингисхан эрмитаж
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рособрнадзор заявил о возможной отмене аккредитации вузов
YouTube назвал самые популярные в России видео и клипы в 2019 году
В ходе строительства станции «Юго-Западная» рабочие натолкнулись ...
Рассказали о необходимости единого водоканала в Ленобласти
Задержан главарь банды, причастной к убийству главы центра «Э» ...
Эрмитаж передал в дар Монголии копию Чингисова камня XIII века
Кинологи озвучили наиболее популярные в России породы собак
Верховный суд РФ эвакуировали вслед за петербургскими судами