«Это бессмысленно и глупо». Боярский прокомментировал протест болельщиков

Актер Михаил Боярский прокомментировал протестные акции болельщиков команд РПЛ.

Он назвал акцию детской болезнью. По мнению актера, не стоило проводить такую акцию. Боярский отметил также, что есть более серьезные вещи, который можно посвятить время.

«Это же бессмысленно и глупо», — резюмировал он, сообщает ТАСС.

Накануне фанаты «Зенита» покинули стадион во время матча «Динамо». Также поступили фанаты «Динамо». Кроме того, в Туле часть болельщиков «Локомотива» и «Арсенала» ушли с матча РПЛ. Таким образом они выступили против массовых задержаний фанатов «Спартака» 30 ноября и 1 декабря. К такой акции призвала организация болельщиков петербургского футбольного клуба «Ландскрона». Болельщики считают неприемлемой ситуацию, когда иностранный фанат, приехавший в Россию на чемпионат, считается «желанным гостем», в то время как «свои», отечественные болельщики воспринимаются как преступники.

Матч «Зенит» и «Динамо» прошел вчера, 6 декабря на «Газпром Арене» и закончился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» планирует покинуть трибуны на 40-й минуте матча с «Динамо». Решение принято в знак солидарности с фанатами «Спартака», выступивших против задержания футбольных болельщиков.