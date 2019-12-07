В Юнтолово идет работа: бобры построили плотину

В Приморском районе Санкт-Петербурга в Юнтолово на речке Каменке бобры построили плотину.

«В Юнтолово на речке Каменке кипит лесная жизнь! Бобры построили плотину и активно запасают на зиму корм. Кору с деревьев, которая осталась от постройки, очень любят лоси. Здесь тихо и спокойно. Давайте беречь этот маленький кусочек природы, ведь город наступает со всех сторон», — написали пользователи в сообществе «Комендантский проспект Приморский район».

Пользователи Сети рассказывают, что сейчас животные запасаются кормом на зиму.

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