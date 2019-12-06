«Зенит» предлагает петербуржцам дать клубу новогодние обещания

Болельщик должен публично поставить перед собой цель на 2020 год.

Футбольный клуб «Зенит» создал сайт, на котором можно сгенерировать новогоднее обещание. Фанатам предлагают выбрать футболиста, а также план на грядущий год. Среди них – посещение театра, чтение книг и даже исполнение мечты и попадание в ряды «сине-бело-голубых». Получившиеся открытки можно выложить в социальные сети, чтобы все знали о ваших целях и не дали свернуться с истинного пути.

Кто-то уже написал, что пообещал Артеме Дзюбе перестать есть много сладкого, а Браниславу Ивановичу – жонглировать мячом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» разгромил «Динамо», несмотря на покинувших трибуны болельщиков.