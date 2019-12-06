«Зенит» предлагает петербуржцам дать клубу новогодние обещания

&#171;Зенит&#187; предлагает петербуржцам дать клубу новогодние обещания
Фото: скриншот сайта

Болельщик должен публично поставить перед собой цель на 2020 год.

Футбольный клуб «Зенит» создал сайт, на котором можно сгенерировать новогоднее обещание. Фанатам предлагают выбрать футболиста, а также план на грядущий год. Среди них – посещение театра, чтение книг и даже исполнение мечты и попадание в ряды «сине-бело-голубых». Получившиеся открытки можно выложить в социальные сети, чтобы все знали о ваших целях и не дали свернуться с истинного пути.

Кто-то уже написал, что пообещал Артеме Дзюбе перестать есть много сладкого, а Браниславу Ивановичу – жонглировать мячом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» разгромил «Динамо», несмотря на покинувших трибуны болельщиков.

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