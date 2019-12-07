Губернатор Петербурга проверил снегоуборочную технику в Курортном районе

Александр Беглов проверил готовность снегоуборочных машин к зиме в Курортном районе города.

На данный момент предприятие располагает 123 машинами, из которых ежедневно на уборку выезжают 60 единиц. Будет дополнительно поставлено еще 79 машин. В очистке территорий от снега также принимают участие 323 дворника.

Через Курортный район проходят федеральная трасса «Скандинавия», КАД и ЗСД. ГУДСП «Курортное» убирает почти 3,5 миллиона квадратных метров дорог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сегодня, 7 декабря, Государственный Эрмитаж отмечает свое 255-летие. В честь данного событий вход в музей для посетителей сделали традиционно бесплатным. На Дворцовой площади в честь праздника с 10:30 до 22:00 будут показывать видеоперформанс «Любовь – высшая сила» бельгийского художника Яна Фабра, а в самом музее в Николаевском зале также откроют одну из самых масштабных выставок года