Государственный Эрмитаж подготовил праздничную программу в честь своего 255-летия

Сегодня, 7 декабря, Государственный Эрмитаж отмечает свое 255-летие. В честь данного событий вход в музей для посетителей сделали традиционно бесплатным.

На Дворцовой площади в честь праздника с 10:30 до 22:00 будут показывать видеоперформанс «Любовь – высшая сила» бельгийского художника Яна Фабра, а в самом музее в Николаевском зале также откроют одну из самых масштабных выставок года «Это сам Потемкин! К 280-летию светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического».

Также в Эрмитажном театре будет проведена пресс-конференция Михаила Пиотровского. После нее посетителям покажут новый итальянский фильм «Эрмитаж. Власть искусства».

9 декабря будет организована церемония, посвященная Дню Св. Георгия и торжественное открытие выставки «»Я воздвиг там мой царский дворец…». Памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея».

Праздник завершит концерт Адмиралтейского оркестра в Эрмитажном театре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эрмитаж выстроилась огромная очередь посетителей в «бесплатный день».