Очевидцы опубликовали фотографии последствий пожара на Ленинском

Очевидцы опубликовали фотографии последствий пожара на Ленинском
Место ЧП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Ленинском проспекте, 126 загорелись 4 бытовки и 1 металлический контейнер, а также кровли кирпичной подстанции на площади 60 кв. м. На место пожара приехали сотрудники МЧС.

Спасатели потушили пожар. На месте происшествия из-за огня также пострадала иномарка.

Фотографии с места ЧП опубликовали пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Информации о пострадавших нет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.
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Очевидцы опубликовали фотографии последствий пожара на Ленинском
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