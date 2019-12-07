Очевидцы опубликовали фотографии последствий пожара на Ленинском

В Петербурге на Ленинском проспекте, 126 загорелись 4 бытовки и 1 металлический контейнер, а также кровли кирпичной подстанции на площади 60 кв. м. На место пожара приехали сотрудники МЧС.
Спасатели потушили пожар. На месте происшествия из-за огня также пострадала иномарка.
Фотографии с места ЧП опубликовали пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Информации о пострадавших нет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.