Евреев оскорбило выступление российского фигуриста в костюме заключенного в гетто

Евреев оскорбило выступление российского фигуриста в костюме заключенного в гетто
Выступление Антона Шулепова. Фото: YouTube/1tv

На гран-при, проходящем в Японии и Франции, российский фигурист Антон Шулепов представил номер под музыку из «Списка Шиндлера». Костюм спортсмена был похож на одежду заключенного в гетто, а на груди красовалась желтая звезда.

Израильские активисты возмутились подобным образом, о чем в пятницу, 6 декабря, не замедлили сообщить СМИ. Глава Антидиффамационной лиги, противостоящей всем проявлениям антисемитизма, отметил, что выбор Шулепова был «бесчувственным и обижающим».

Еврейские зрители, в отличие от активистов, не узрели ничего оскорбительного в выступлении российского фигуриста. Наоборот, израильтяне отметили, что Шулепов напомнил миру о Катастрофе, как называют евреи Холокост.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуристка из России Камила Валиева стала победителем Гран-при, установив новый мировой рекорд.

антон шулепов гетто евреи израиль фигурное катание холокост
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожар на крыше здания на Саперной распространился на 150 кв метра
Евреев оскорбило выступление российского фигуриста в костюме заключенного в гетто
«Левиафан» стал одним из лучших фильмов десятилетия
Полину Гагарину оскорбил участник шоу «Голос», высыпавший перед ...
В Коммунаре пенсионерку увезли в реанимацию: женщина попала под машину
В Петербурге пьяный виновник ДТП пытался сбежать, но его задержали другие ...
Бастрыкин вручил награды двум петербуржцам, спасшим детей из Фонтанки
На Покровскую церковь на Боровской установили купола