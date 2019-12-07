Евреев оскорбило выступление российского фигуриста в костюме заключенного в гетто

На гран-при, проходящем в Японии и Франции, российский фигурист Антон Шулепов представил номер под музыку из «Списка Шиндлера». Костюм спортсмена был похож на одежду заключенного в гетто, а на груди красовалась желтая звезда.

Израильские активисты возмутились подобным образом, о чем в пятницу, 6 декабря, не замедлили сообщить СМИ. Глава Антидиффамационной лиги, противостоящей всем проявлениям антисемитизма, отметил, что выбор Шулепова был «бесчувственным и обижающим».

Еврейские зрители, в отличие от активистов, не узрели ничего оскорбительного в выступлении российского фигуриста. Наоборот, израильтяне отметили, что Шулепов напомнил миру о Катастрофе, как называют евреи Холокост.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуристка из России Камила Валиева стала победителем Гран-при, установив новый мировой рекорд.