В Пушкине тушат масштабный пожар в промзоне: огонь удалось локализовать

В городе Пушкин вспыхнула крыша трехэтажного производственного здания. Предположительно, это автоцентр, где производится ремонт и обслуживание автомобилей.

Инцидент произошел в субботу, 7 декабря, на Саперной улице города Пушкин в Санкт-Петербурге. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Здание было крыто железом по деревянным решеткам, что, возможно, стало причиной происшествия.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На борьбу с огнем были отправлены 35 спасателей и 8 единиц пожарной техники. На данный момент огонь удалось локализовать. Информации о пострадавших пока не поступало. Возможно, в здании располагался автоцентр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети появились фотографии последствий пожара на Ленинском проспекте в Петербурге, где сгорели четыре бытовки и металлический контейнер.