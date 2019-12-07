Петербуржцы устроили «котоход» в доме на Композиторов

В Выборгском районе Петербурга, в одном из домов по улице Композиторов жильцы первого этажа обустроили на окне «котоход» для самостоятельных прогулок питомца.

Владельцы котика, живущие на улице Композиторов в Санкт-Петербурге, нашли необычный выход для своего домашнего животного. Находчивые петербуржцы соорудили «котоход» — узенькую кошачью лестницу, ведущую от окна к земле. Таким образом, питомец может самостоятельно уходить и приходить домой.

Фотографию «котохода» опубликовали в группе «Наш дом — Гражданка | Калининский район | СПб», подписав, что снимок прислали «соседи с Выборгского». В комментариях некоторые интернет-пользователи усомнились в безопасности такого способа и вообще в необходимости выпускать домашнего питомца на улицу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разработают правила посещений заведений с животными.