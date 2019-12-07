«Боль была невыносимой»: в Финляндии кактус «выстрелил» в глаза женщины колючками

"Я кричала в машине всю дорогу. Боль в глазах была невыносимой", - описывает свои ощущения Сари Силланмяки-Куокканен. Фото: pixabay.com

"Я кричала в машине всю дорогу. Боль в глазах была невыносимой", - описывает свои ощущения Сари Силланмяки-Куокканен. Фото: pixabay.com

Сари Силланмяки-Куокканен просто решила передвинуть подаренный кактус, однако, взявшись за цветочный горшок, почувствовала резь в глазах. Боль усиливалась, и пришлось отправиться в клинику, где врачи достали из глаза женщины 40 колючек.

В левом глазу жительницы Финляндии врачи обнаружили 40 микроскопических колючек. Их доставали в течение трех дней, потому что распухшее веко не давало удалить колючие «волоски» полностью. По словам женщины, она просто решила передвинуть растение и не подносила его близко к лицу.

Выяснилось, что дома у Сари находился кактус, который защищается от внешних угроз путем «выбрасывания» пучка колючек, не видных невооруженным глазом. Специалисты советуют держать такие растения подальше от детей и животных, пишет yle.UUTISET.

Ранее gazeta.sp.ru сообщала о том, что в субботу, 7 декабря, на финско-й границе образовалась пробка из 450 машин.