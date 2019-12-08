«Килька какая-то»: фанаты отреагировали на откровенный новогодний наряд Серябкиной

Однако среди поклонников нашлись и те, кому выбор артистки показался безупречным. Фото: Instagram @seryabkina

Однако среди поклонников нашлись и те, кому выбор артистки показался безупречным. Фото: Instagram @seryabkina

Экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина в своем Instagram поделилась с подписчиками видеороликом в новогоднем наряде.

Кадры, на которых певица танцует в открытом и облегающем коротком красном платье Ссрябкина опубликовала в Instagram в субботу, 7 декабря. Образ и глубокое декольте поп-звезды понравился далеко не всем среди комментаторов. Один из них сравнил звезду с «килькой».

Под постом Ольга поинтересовалась, какие новогодние планы составляют её читатели и в каком наряде подписчики планируют праздновать. Звезда отметила, что астрологи советуют выбирать белые и металлические цвета, однако она не может отказаться от своего любимого красного. При этом большинству поклонников её выбор показался безвкусным.

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