Успенская удивила поклонников коллекцией откровенных платьев

Успенская удивила поклонников коллекцией откровенных платьев
Многие поддерживают смелость звезды. Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

65-летняя певица Любовь Успенская продемонстрировала в Instagram несколько снимков в прозрачных платьях, которые вызвали бурную реакцию поклонников.

Экстравагантная звезда опубликовала несколько фотографий, на которых, без капли стеснения, предстает в откровенных нарядах. Подобного рода платья отважатся примерить не все молодые поп-звезды. Тем не менее, Успенская, похоже, не испытывает дискомфорта по поводу своего возраста.

Однако комментаторы в Instagram поразились поступку Успенской. Большинство отмечают её смелость и уверенность в себе, но всё же не разделяют взглядов певицы, считая платья слишком откровенными. Впрочем, ярые поклонники артистки считают, что подобные комментарии демонстрируют лишь зависть и ничего более.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вновь попала в неприятную ситуацию: девушка поранила руку ножом, открывая банку с краской.

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