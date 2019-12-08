Петербуржец пытается продать двухрублевую монету за миллиард рублей

Житель Северной столицы продает двухрублевую монету за один миллиард рублей. По словам продавца, она имеет редкий дефект, чем этим можно удивить партнеров по бизнесу.

Объявление мужчина опубликовал на сайте объявлений Avito. Пользователь уверяет, что двухрублевая монета принадлежит ему, и она действительно ценная.

«Очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов», — пишет владелец монеты.

Он также отметил, что предлагает такую дорогостоящую покупку людям, которым некуда деть свои средства. Он уверен, что стоит купить монету за млрд рублей, чтобы удивить партнеров по бизнесу.

«Вы сказочно богаты? Вам некуда девать свои деньги?», — заманивает покупателей продавец.

Также автор объявления разместил скрин переписки с потенциальным покупателем, где отметил, что ему якобы предлагали квартиру в центре Москвы за монету, но он отказался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о продаже ламы в Ленобласти. Объявление было опубликовано в соцсети «ВКонтакте».