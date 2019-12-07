В Ленобласти «Зубровник» продает самца ламы

В Ленобласти &#171;Зубровник&#187; продает самца ламы
Кличка очаровательного животного неизвестна. Фото: vk.com/parkzubrovnik

Парк семейного отдыха и экотуризма «Зубровник» в Ленинградской области в течение нескольких месяцев пытается продать самца ламы.

Десятилетний улыбчивый самец ламы выглядит крайне приветливо и миловидно. Объявление о продаже на официальной странице «Зубровника» «Вконтакте» вновь разместили в пятницу, 6 декабря. В публикации говорится, что «супер-парень» имеет потомство и все необходимые ветеринарные документы.

Однако цена за самца ламы не оглашается, равно как и причина продажи. Отметим, что парк периодически напоминает об объявлении еще с лета. Решительно настроенных покупателей, вероятно, не нашлось. Пока лама по-прежнему проживает на территории «Зубровника» и каждый посетитель может самостоятельно убедиться в его улыбчивости и обаянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кошки достаточно живо пользуются мимикой, однако люди далеко не всегда способны её правильно распознать.

животное зубровник лама ленобласть продажа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти «Зубровник» продает самца ламы
Басков вступился за Ротару и рассказал о реакции певицы на травлю
«Боль была невыносимой»: в Финляндии кактус «выстрелил» ...
В Петербурге отправилось в кругосветку океанографическое судно ...
Умер актер сериала «Друзья»
Китайские ученые создали гибрид свиньи и обезьяны
Ученые обнаружили микробов, которые питаются метеоритами
Александр Медведев сделал заявление в связи с акцией болельщиков ...