В Ленобласти «Зубровник» продает самца ламы

Парк семейного отдыха и экотуризма «Зубровник» в Ленинградской области в течение нескольких месяцев пытается продать самца ламы.

Десятилетний улыбчивый самец ламы выглядит крайне приветливо и миловидно. Объявление о продаже на официальной странице «Зубровника» «Вконтакте» вновь разместили в пятницу, 6 декабря. В публикации говорится, что «супер-парень» имеет потомство и все необходимые ветеринарные документы.

Однако цена за самца ламы не оглашается, равно как и причина продажи. Отметим, что парк периодически напоминает об объявлении еще с лета. Решительно настроенных покупателей, вероятно, не нашлось. Пока лама по-прежнему проживает на территории «Зубровника» и каждый посетитель может самостоятельно убедиться в его улыбчивости и обаянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кошки достаточно живо пользуются мимикой, однако люди далеко не всегда способны её правильно распознать.