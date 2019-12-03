Кошки обладают живой мимикой, однако люди не всегда способны её распознать

При этом любовь или, наоборот, антипатия к кошкам никак не сказались на результатах исследования. Фото: pixabay.com

При этом любовь или, наоборот, антипатия к кошкам никак не сказались на результатах исследования. Фото: pixabay.com

Кошачьи эмоции оказалось не так-то просто распознать. Однако женщинам удается с этим справиться лучше, чем мужчинам.

Канадские ученые провели эксперимент по распознаванию «выражений лица» кошек. С заданием успешно справились лишь 13% участников исследования, пишет издание Daily Mail. Угадать кошачьи эмоции пытались более шести тысяч человек из 85 стран мира.

Вниманию участников эксперимента были представлен 20 видеороликов на YouTube, где кошки выражали определенное настроение. Нужно было смотреть без звука, чтобы понять эмоцию лишь по выражению на морде. В среднем, опрошенные угадывали 12 эмоций из 20. При этом лучшие результаты показали женщины-ветеринары, верно назвав 15 выражений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению ученых, кошки привязываются к человеку даже больше собак.