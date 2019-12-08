В Псковской области объявили 31 декабря выходным днем

В Псковской области последний день года, 31 декабря, объявили выходным днем для госслужащих и госпредприятий. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщает псковский губернатор на своем Instagram-аккаунте, он подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на 31 декабря.

Ранее Ведерников провел опрос среди местных жителей в сторис соцсети, чтобы узнать, необходим ли этот перенос. Согласно результатам голосования, 92% подписчиков проголосовали за выходной день в преддверии Нового года.

«Пусть это будет первый подарок к наступающему новому 2020 году», — написал Ведерников.

Решение о объявлении 31 декабря выходным днем ранее приняли в Томске, Кировске, Крыму и Ставрополье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин «как доменная печь»: президент тоже будет работать 31 декабря.