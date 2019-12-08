Болельщики «Спартака» ушли во время матча с «Ростовом»

Таким образом фанаты выступают против массовых задержаний в Петербурге.

Встреча «Спартака» и «Ростова» состоялась сегодня, 8 декабря, в рамках РПЛ. Болельщики московского клуба приехали поддержать любимых футболистов, но ушли со стадиона на 30-й минуте матча. В очередной раз они протестуют против массовых задержаний болельщиков в Санкт-Петербурге – с ними солидарны фанаты и других российских клубов.

Так, во время встречи «Зенита» и «Динамо» большинство людей покинули «Газпром Арену» после 40-й минуты. Тогда победили «сине-бело-голубые», несмотря на отсутствие поддержки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обнародованы данные футбольных фанатов, задержанных в Петербурге. Правоохранители вынесли 34 постановления в отношении задержанных болельщиков.