Обнародованы данные футбольных фанатов, задержанных в Петербурге

Появились подробности о футбольных фанатах, которых привлекли к административной ответственности после игры «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, во время матча болельщики московского клуба начали оскорблять нападающего «Зенита» Артема Дзюбу и нецензурно выражались. Правоохранители вынесли 34 постановления в отношении задержанных болельщиков.

По данным источника, заводящему «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать матчи в течение полутора лет из-за провоцирования массовых нецензурных скандирований. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и упал с решетки во время драки с другим болельщиком.

Одному из участников фанатской драки дали восемь суток административного ареста. Он также нецензурно выражался и находился в нетрезвом состоянии.

Кроме того, были задержаны лидер экстремисткой и запрещенной группировки «Поколение», а также члены группировок «Школа», «Авангард», «Традиция», «Поколение» и «КБ Рязань».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщики «Зенита» покинут трибуны в знак солидарности с фанатами «Спартака».