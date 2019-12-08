В Ленобласти несколько дней ищут мужчину в кожаной куртке

Мужчину разыскивают родные и близкие, которые переживают за его состояние.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Обо всем рассказали волонтеры «Лиза Алерт». Мужчина проживал в деревне Доможирово в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Он ушел из дома четвертого декабря и с тех пор непонятно, где он может находиться.

В объявлении сказано, что пропавший без вести Юрий ростом 180 сантиметром, он мужчина крепкий, светловолосый и кареглазый. На ленинградце была кожаная куртку и темный свитер, а также серые штаны и кроссовки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти пропал 17-летний подросток. В полицию обратилась женщина с заявлением об уходе ее несовершеннолетнего сына из дома по улице Центральной в деревне Ям-Тесово.