В Ленобласти пропал 17-летний подросток

В Ленобласти разыскивают 17-летнего подростка.

В полицию обратилась женщина с заявлением об уходе ее несовершеннолетнего сына из дома по улице Центральной в деревне Ям-Тесово Лужского района Ленобласти.

По предварительным данным, подросток на маршрутном автобусе направился к месту учебы в техникум, расположенный в городе Луга, но до места обучения не доехал.

Как сообщили в Следственном комитете по Ленобласти, на вид ему 16-19 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, глаза голубые; волосы темно-русые, коротки стриженые. В последний раз, когда его видели, он был одет в куртку синего цвета, бадлон серого цвета, брюки черного цвета, кроссовки синие NIKE.

Всем, кто видел подростка, СК просит звонить по телефонам: 8 (81372) 42511, 5-68-49, 4-05-74 – следственный отдел по г. Луга СУ СК России по Ленобласти 8 (81372) 50888 – дежурная часть ОМВД России по Лужскому району 8 (81372) 50860 – ОУР ОМВД России по Лужскому району

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