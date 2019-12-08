Болельщики «Зенита» получают письма о поддержке фанатов «Спартака»

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Фото: Pixabay

Они уверяют, что послания пришли от сотрудников центра «Э».

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Читатели издания отмечают, что им написали сотрудники центра «Э». Оперативники, комментируя происходящее, заверили, что не являются авторами посланий.

В тексте было сказано, что болельщики, которых задерживали в Санкт-Петербурге, сами знали, на что идут. Также подчеркивается, что футбольные фанаты должны помнить, что им никто не позволит устраивать беспредел.

Болельщиков «Зенита» призвали не участвовать в различных акциях. Напоминаем, что фанатов «Спартака» задерживали 1 декабря утром – в отделение полиции оказались 86 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что болельщики «Спартака» ушли во время матча с «Ростовом». Таким образом фанаты выступают против массовых задержаний в Петербурге.

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