Якутский шаман вновь отправился в Москву изгонять Путина

Якутский шаман вновь отправился в Москву изгонять Путина
Габышев провозгласил себя шаманом весной этого года и пошел пешком вдоль автомобильных трасс в Москву. Фото: кадр из видео

Шаман из Якутии Александр Габышев возобновил свой пеший поход в Москву, чтобы изгнать с Владимира Путина с должности президента.

Как рассказал координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников РБК, Габышев решил продолжить свое путешествие в Москву, которое было прервано в сентябре. По словам координатора, он находится на связи с шаманом Вороном, который также идет в столицу.

Габышев выдвинулся из Якутска утром в воскресенье, 8 декабря. Он идет в сторону столицы пешком вместе с двумя людьми. С ними также четыре собаки.

Правозащитник отметил, что срок действия подписки о невыезде шамана закончился и теперь он «не ограничен никакими мерками».

Напомним, что Габышева задержали в середине сентября на трассе М-53 «Байкал». Свои намерения «изгнать Путина» он объяснял велением бога. Он планировал, что дойдет до Москвы к 2021 году. На момент задержания он прошел более трех тысяч километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что якутского шамана Габышева признали невменяемым.

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