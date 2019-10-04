Якутского шамана Габышева признали невменяемым

Габышев провозгласил себя шаманом весной этого года и пошел пешком вдоль автомобильных трасс в Москву. Фото: кадр из видео

Габышев провозгласил себя шаманом весной этого года и пошел пешком вдоль автомобильных трасс в Москву. Фото: кадр из видео

Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву пешком «изгонять Путина» признан невменяемым после прохождения комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Шамана, шедшего в столицу в течение нескольких месяцев для проведения обряда по изгнанию президента, официально признали невменяемым. Отмечается, что защита шамана не согласна с подобным заключением. О результатах экспертизы адвокат проекта «Правозащита Открытки» Ольга Тимофеева узнала в УФСБ Якутии.

Правозащитники рассказали в Telegram, что в скором времени будет организована независимая экспертиза. По их словам, достоверное заключение о степени вменяемости невозможно провести в рамках амбулаторной экспертизы из-за недостатка времени.

Напомним, что Габышев отправился из Якутии в Москву еще в марте этого года. Он планировал, что в 2021 году он доберется до столицы, где «изгонит Путина». В сентябре он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области. Позже на него было возбуждено уголовное дело о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее GazetaSPb сообщала, что якутского шамана, идущего в столицу «изгонять» Путина, задержали в Бурятии.