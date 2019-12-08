Дед Мороз рассказал о своем новогоднем столе

Дед Мороз рассказал о своем новогоднем столе
Фото: pixabay

Он является поклонником традиционной русской кухни и не будет изменять своим предпочтениям.

Обо всем Дед Мороз рассказал во время пресс-конференции в Ставрополе, сообщает ТАСС. Не только обычные россияне, но и один из главных символов праздника тоже будет отмечать Новый год. Дед Мороз признался, что любит русскую кухню и накроет стол традиционно. Он и его друзья будут есть пироги с рыбой, картошкой, капустой и закусывать соленьями и грибами. Дедушка также заявил, что любит квашенную капусту, которая является источником витамина С. Мороз подчеркнул, что ведет здоровый образ жизни и того же желает всем.

Дед Мороз в новогодние праздники собирается посетить детские дома и семьи, где проживают дети с ограниченными возможностями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дед Мороз рассказал о желаниях взрослых.

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