Эксперт назвал реальную стоимость монеты, которую продают за миллиард

Эксперт назвал реальную стоимость монеты, которую продают за миллиард
Петербуржец продает двухрублевую монету. Фото: avito.ru

Ничего особенного в ней нет, уверяет опытный коллекционер.

Об этом стало известно 8 декабря. Двухрублевую монету прокомментировал член петербургского Общества коллекционеров Алексей Шукуров, передает Пятый канал. Эксперт отметил, что ее стоимость – не более 200 рублей, так что ни о каких миллиардах речи идти не может. Он также заверил, что владелец особенной монеты просто пытается «хайпануть». Максимум, на что может рассчитывать хозяин монеты, изготовленной в 21 веке, это 30 тысяч рублей.

Напоминаем, что петербуржец пытается продать двухрублевую монету, уверяя, что она уникальная, так как аверс повернут относительно реверса на 90 градусов. Он заверил, что ему предлагала квартиру в Москве за нее, но он требует миллиард.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что армянку судят в Петербурге за фальшивомонетничество.

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