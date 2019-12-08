ФСИН прокомментировал акцию «Бездомный полк»

Происходящее назвали провокацией и призвали не верить ее участниками.

Об этом стало известно 8 декабря. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на службу. В соцсетях проводят акцию «Бездомный полк», которую наконец прокомментировали во ФСИН. Тюремщики уверяют, что одна из организаторов уже получила социальную выплату, но ей она кажется несправедливой. Женщина отправилась в суд и дважды проиграла, что и стало причиной записи роликов и протестов. В службе отмечают, что видеообращение не отражает реального положения дел, так что это – провокация.

В сообщении подчеркивается, что государство не может помочь всем и сразу, но все, кто ждут выплат, их получат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники ФСИН из Петербурга запустили акцию «Бездомный полк», требуя у президента жилье. Участники акции «Бездомный полк» попросили у президента и директора ФСИН содействия в решении проблем с жильем сотрудников и пенсионеров ведомства.