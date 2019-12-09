«Яндекс» вычислил человека, который слушал музыку чаще остальных

&#171;Яндекс&#187; вычислил человека, который слушал музыку чаще остальных
Фото: Pixabay

Мужчина-меломан проживает в Барнауле.

Об этом стало известно 8 декабря. Обо всем сообщает сервис «Яндекс. Музыка», который подводит итого 2019 года. Удалось найти самого активного пользователя – им оказался мужчина из Барнаула, который прослушал за год 5136 часов контента, то есть россиянин не выключал музыку на протяжении 214 суток.

Пока что у него не взяли комментариев по этому поводу, но есть мнение, что через его аккаунт включали музыку в одном из заведений Барнаула. Как бы там ни было, самый активный пользователь сервиса найден.

Напоминаем, что «Яндекс» также перечислил популярнейшие хиты года. Ими стал Zivert — «Life», Тима Белорусских — «Незабудка» и Artik & Asti — «Грустный дэнс».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первый музыкальный клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.

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