Роспотребнадзор рассказал россиянам как выбирать рыбные консервы

На официальном сайте Роспотребнадзора были опубликованы рекомендации по выбору качественных консервов.

Специалисты рассказали, что банки консервов должны быть без ржавчины и подтеков, а также герметично упакованы. Самым лучшим выбором специалисты из ведомства назвали консервы, в составе которых только специи, рыба и соль.

Содержимое банки необходимо переложить в стеклянную или пластиковую посуду. Хранить рыбную продукцию лучше при температуре от 0 до 15-20 градусов в сухом прохладном месте, где относительная влажность воздуха не выше 75%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт назвал реальную стоимость монеты, которую продают за миллиард. Двухрублевую монету прокомментировал член петербургского Общества коллекционеров Алексей Шукуров, передает Пятый канал. Эксперт отметил, что ее стоимость – не более 200 рублей, так что ни о каких миллиардах речи идти не может.