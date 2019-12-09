С пенсий россиян могут запретить взыскание долгов

С пенсий россиян могут запретить взыскание долгов
Долги нельзя будет взыскать с минимальной пенсии. Фото: pixabay

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию соцтрудовых отношений направила в комиссию правительства страны документы, регулируют взыскание долгов с пенсионных выплат граждан. Факт подготовки изменений в Трудовой кодекс подтвердили в Минтруда и Минэкономразвития, которое и выступило с таким предложением.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития, первый документ предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий граждан РФ. Во втором отмечается, что при взыскании долгов с заработной платы должен оставаться прожиточный минимум.

Кроме того, долги нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что с начала 2020 года неработающим пожилым гражданам увеличат пенсию.

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