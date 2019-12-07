С 1 января неработающим пенсионерам увеличат пенсию

В Пенсионном фонде России сообщили о том, что с 1 января 2020 года пенсия у неработающих пенсионеров вырастет.
В пресс-службе Пенсионного фонда рассказали, что с 2020 года пенсии вырастут на 6,6%, ежемесячные выплаты увеличатся на 1 тысячу рублей.
Для неработающих пенсионеров средний размер страховой пенсии в 2020 году будет составлять 16,4 тыс. рублей.
На 46,5 тысяч рублей увеличится доход у участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты.
Ранее Gazeta.SPb писала, что у входа в Центральный выставочный зал «Манеж» в Петербурге появилась необычная инсталляция: лошади, выполненные из полых труб в зелено-оранжевых тонах. Горожане заметили фигуры сегодня, 6 декабря. Однако установили их еще 1 числа.