С 1 января неработающим пенсионерам увеличат пенсию

В Пенсионном фонде России сообщили о том, что с 1 января 2020 года пенсия у неработающих пенсионеров вырастет.

В пресс-службе Пенсионного фонда рассказали, что с 2020 года пенсии вырастут на 6,6%, ежемесячные выплаты увеличатся на 1 тысячу рублей.

Для неработающих пенсионеров средний размер страховой пенсии в 2020 году будет составлять 16,4 тыс. рублей.

На 46,5 тысяч рублей увеличится доход у участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты.