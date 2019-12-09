Трубопровод у завода «Балтика» заменят на новый за 230 млн рублей

Кадр из видео с места ЧП. Фото:vk.com/sdnovosti

Кадр из видео с места ЧП. Фото:vk.com/sdnovosti

В Петербурге объявлен конкурс на обновление трубопровода, пролегающего в промзоне Парнас, сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», которое выступило заказчиком.

По условиям конкурса, подрядчик должен будет в течение двух лет, до декабря 2021 года, реконструировать около одного километра паропровода, диаметр которого составляет 300-400 мм. Начальная цена контракта оценивается в 230 млн рублей. Итоги будут подведены 13 декабря.

Согласно планам, подрядчик использует высокотемпературную теплогидроизоляцию, которая разработана ГУП «ТЭК СПб» и компанией «Петерпайп». Она необходима для подземной прокладки паропроводов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ТЭК» обследовал лопнувшую трубу на заводе «Балтика» с помощью робота. Робот занимался поиском аномалий по стенке трубы и определял характеристики выявленных проверкой дефектов.