Трубопровод у завода «Балтика» заменят на новый за 230 млн рублей

Трубопровод у завода &#171;Балтика&#187; заменят на новый за 230 млн рублей
Кадр из видео с места ЧП. Фото:vk.com/sdnovosti

В Петербурге объявлен конкурс на обновление трубопровода, пролегающего в промзоне Парнас, сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», которое выступило заказчиком.

По условиям конкурса, подрядчик должен будет в течение двух лет, до декабря 2021 года, реконструировать около одного километра паропровода, диаметр которого составляет 300-400 мм. Начальная цена контракта оценивается в 230 млн рублей. Итоги будут подведены 13 декабря.

Согласно планам, подрядчик использует высокотемпературную теплогидроизоляцию, которая разработана ГУП «ТЭК СПб» и компанией «Петерпайп». Она необходима для подземной прокладки паропроводов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ТЭК» обследовал лопнувшую трубу на заводе «Балтика» с помощью робота. Робот занимался поиском аномалий по стенке трубы и определял характеристики выявленных проверкой дефектов.

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