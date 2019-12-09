Сотовая связь в России может подорожать почти на 20% в 2020 году

Цены на мобильные услуги могут вырасти на 17-18%. Фото: pixabay

Цены на мобильные услуги могут вырасти на 17-18%. Фото: pixabay

Аналитики спрогнозировали скачок цен на услуги мобильной связи в России в следующем году. По данным агентства Content Review, рост цен может составить 17–18%.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные аналитиков, мобильные операторы в любом случае повысят стоимость услуг. Это будет происходить в течение всего 2020 года. Предполагается, что в среднем цены поднимутся на 17–18%.

Это объясняется тем, что операторам понадобятся дополнительные траты на реализацию «пакета Яровой», а также закона о суверенном интернете. На повышение цен также повлияет подорожание электроэнергии и топлива, которые задействованы в производственной цепочке продукта.

Эксперты полагают, что повышение стоимости услуг не будет проходить равномерно для разных тарифов. Подорожание минимальных и социальных тарифов будет проходить в рамках инфляции. А высокая ценовая категория будет расти намного быстрее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме опровергли подорожание ОСАГО на 30%.