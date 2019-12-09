В Петербурге образовались шестибальные пробки

В Санкт-Петербурге утро понедельника началось с пробок. Об этом свидетельствует статистика сервиса «Яндекс».

Большинство заторов на дороге образовались из-за аварий. Например, у станции метро «Лесная» троллейбус столкнулся с маршруткой, были перекрыты две полосы движения. На пересечения Заневского и Новочеркасского проспектов тоже образовалась пробка после столкновения грузовика с иномаркой. Также две иномарки столкнулись на Косыгина.

Самая большая пробка появилась на КАД. Она составила 6,5 км от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе и продержалась почти час. Еще одна большая пробка была на Мурманском шоссе от поворота на Озерки до эстакады над железной дорогой. Данный затор продержался 3 часа, протяженность составила больше 6 километров

Проспект Культуры, Тихорецкий проспект из центра, Ленинский проспект к Маршала Жукова, Витебский проспект оказались очень загружены. На данных дорогах образовались 8-бальные пробки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Центральном районе Петербурга эвакуировали торговый центр «Невский центр». По словам очевидцев, речь идет о сообщении о якобы минировании здания.