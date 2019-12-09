В Турции утвердили закон о налоге на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил закон, согласно которому отели смогут взимать с туристов налог на проживание.

Как сообщает местное издание Resmi Gazetе, подписанный Эрдоганом закон вступит в силу с начала апреля следующего года. В 2020 году ставка налога составит 1%, а в последующие годы — 2%. Турецкие отели будут взимать налоги не только с платы за проживание, но и со всех услуг, включая питание, спа-процедуры, развлечения и другие.

Отельеры в Турции считают, что это может отпугнуть иностранных туристов и снизить доходы на курортах. Однако, российские туроператоры полагают, что цены на отдых следующим летом не будут подниматься из-за уже сформированных отелями предложений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость турпакетов при этом останется неизменной. Туристов попросят оплатит налог при выезде из отеля.