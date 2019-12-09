Михаила Пиотровского наградили знаком отличия ЗВО «За заслуги»

Гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского наградили знаком отличия Западного военного округа «За заслуги».
Михаил Пиотровский получил награду за масштабную просветительскую работу, которая проводилась среди военнослужащих и их семей, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Награда была вручена приказом командующего войсками ЗВО РФ генерала-полковника Александра Журавлева.
Напомним, сегодня директор Эрмитажа Михаил Пиотровский празднует юбилей. Он получил поздравление с юбилеем от российского президента Владимира Путина. Сегодня Пиотровскому исполняется 75 лет.
Михаил Пиотровский вступил в должность директора Эрмитажа в 1992 году. Он является автором книг «Эрмитаж. Собрания и собиратели», «Ислам. Энциклопедический справочник» и других.
Пиотровского избрали в академики Российской академии наук, а позже по указу президента его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что руководство Государственного Эрмитажа вызвало правоохранителей с кинологами после сообщений о «минировании» музея. Служебные собаки проверили кабинет директора музея Михаила Пиотровского в день его рождения.