Михаила Пиотровского наградили знаком отличия ЗВО «За заслуги»

Михаила Пиотровского наградили знаком отличия ЗВО «За заслуги»
Михаил Пиотровский. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского наградили знаком отличия Западного военного округа «За заслуги».

Михаил Пиотровский получил награду за масштабную просветительскую работу, которая проводилась среди военнослужащих и их семей, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Награда была вручена приказом командующего войсками ЗВО РФ генерала-полковника Александра Журавлева.

Напомним, сегодня директор Эрмитажа Михаил Пиотровский празднует юбилей. Он получил поздравление с юбилеем от российского президента Владимира Путина. Сегодня Пиотровскому исполняется 75 лет.

Михаил Пиотровский вступил в должность директора Эрмитажа в 1992 году. Он является автором книг «Эрмитаж. Собрания и собиратели», «Ислам. Энциклопедический справочник» и других.

Пиотровского избрали в академики Российской академии наук, а позже по указу президента его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что руководство Государственного Эрмитажа вызвало правоохранителей с кинологами после сообщений о «минировании» музея. Служебные собаки проверили кабинет директора музея Михаила Пиотровского в день его рождения.

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