Варнара и ее избранник решили не устраивать свадьбу

"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", - лаконично подписала фото Варнава. Фото: Instagram

"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", - лаконично подписала фото Варнава. Фото: Instagram

Она заявила, что слишком стара для торжества.

Об этом стало известно 9 декабря. Обо всем звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!». Она отметила, что собирается выходить замуж за танцора Константина Мякинькова, но свадьбу устраивать не будут. Дело в том, что на празднество нужно очень много денег, да и Варнава считает себя слишком старой.

«Моя цель — это рождение детей. Просто мечта. Хочу близнецов-пацанов»,

— поделилась юмористка.

Она также заверила, что устроит шикарный банкет в честь своего 35-летия. Варнава призналась, что давно не отмечала с размахом день рождения и вот, кажется, настал этот момент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Екатерина Варнава снялась в откровенной фотосессии. На снимке актриса, укрытая лишь гривой развевающихся волос, сидит без какой-либо одежды, прикрыв грудь руками.