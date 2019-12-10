Незнакомка выманила украшения у студентки на Фучика

Незнакомка выманила украшения у студентки на Фучика
У студентки похитили украшения. Фото: pixabay.com

В Петербурге неизвестная женщина выманила ювелирные изделия у студентки. Как отдала украшения незнакомке, девушка не помнит.

В полицию Фрунзенского района 9 декабря обратилась студентка 2000 года рождения. Девушка рассказала, что лишилась драгоценностей у дома 15 по улице Фучика. Украшения она отдала неизвестной женщине.

Завладеть изделиями незнакомке удалось путем обмана и злоупотребления доверием, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Обстоятельства произошедшего и как отдала украшения женщине, студентка не помнит. Общий ущерб оценивается в 27 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о хищении золотых украшений стоимостью 100 тыс. рублей в Колпино. Драгоценности неизвестной гадалке отдала 13-летняя школьница.

новости спб студентка фучика ювелирные украшения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Анонимы «заминировали» 104 здания в Петербурге
Полицейские задержали злоумышленников, оставивших пенсионерку без дрели и ...
В Сестрорецке нашли телефонного хулигана, угрожавшего «все взорвать»
Незнакомка выманила украшения у студентки на Фучика
Бизнесвуен лишилась Lexus за 6,5 миллионов в Петербурге
Полиция нашла четыре ножа у буйного пассажира «Яндекс.Такси»
В петербургской коммуналке нашли растерзанное тело мужчины
«Профсервис» нарушил закон при взимании с жильцов платы за ЖКУ