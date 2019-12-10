Незнакомка выманила украшения у студентки на Фучика

В Петербурге неизвестная женщина выманила ювелирные изделия у студентки. Как отдала украшения незнакомке, девушка не помнит.

В полицию Фрунзенского района 9 декабря обратилась студентка 2000 года рождения. Девушка рассказала, что лишилась драгоценностей у дома 15 по улице Фучика. Украшения она отдала неизвестной женщине.

Завладеть изделиями незнакомке удалось путем обмана и злоупотребления доверием, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Обстоятельства произошедшего и как отдала украшения женщине, студентка не помнит. Общий ущерб оценивается в 27 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о хищении золотых украшений стоимостью 100 тыс. рублей в Колпино. Драгоценности неизвестной гадалке отдала 13-летняя школьница.