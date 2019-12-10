В Петербурге задержали 25 тонн зараженной кукурузы для попкора

В большой порт Петербурга прибыла партия зерна кукрузы для попкорна из Южной Африки. Груз оказался заражен возбудителем диплодиоза — сухой гнили.

Партия весом 25 тонн направлялась в город Дмитров Московской области. Признаки заражения зерен были обнаружены при прохождении фитосанитарного контроля в Петербурге. Подозрения подтвердились по результатам лабароторных исследований.

В кукурузе обнаружен возбудитель диплодиоза Stenocarpella maydis (Berkley) Sutton.

«По решению собственника заражённая партия зерна кукурузы для попкорна подлежит возврату экспортеру», — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

С начала года случай выявления диплодиоза кукурузы стал девятым. Всего в 2019 году через Большой порт Петербурга в Россию ввезли 47 партий кукурузы для попкорна общим весом более 4 тыс. 300 тонн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прибывшую в Петербург кукурузу из Южной Африки направили на переработку. Партия не прошла фитосанитарный контроль.