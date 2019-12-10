В петербургский изолятор №6 попытались передать «мобильные» консервы

В петербургский изолятор №6 попытались передать &#171;мобильные&#187; консервы
Телефоны нашли в консервах. Фото: Pixabay

В Петербурге в следственный изолятор №6 попытались передать консервы с «жесткой» начинкой. Внутри банок сотрудники обнаружили сотовые телефоны.

В ходе осмотра вещей, предназначенных для передачи заключенным, особенное внимание сотрудников изолятора привлекли сомнительные консервы. Вскрыв банки, работники обнаружили, что внутри вместо положенного мяса или паштета были мобильники.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, телефоны, батареи и зарядные устройства были аккуратно завернуты в целлофановые пакетики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе Ломоносовского района Ленобласти, который подозревается в покушении на убийство.

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