Стало известно, где захоронят Юрия Лужкова

Захоронение бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает пресс-секретарь действующего мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Как сообщает агентство «Интерфакс», решение о проведении похорон Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище приняли с учетом пожеланий родных и близких бывшего московского мэра.

Пенькова также заявила, что мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о создании правительственной комиссии по организации похоронной церемонии. Дата проведения похорон пока неизвестна, ее объявят позже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков.