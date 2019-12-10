Стало известно, где захоронят Юрия Лужкова

Стало известно, где захоронят Юрия Лужкова
Владимир Путин и Юрий Лужков. Фото: kremlin.ru

Захоронение бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает пресс-секретарь действующего мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Как сообщает агентство «Интерфакс», решение о проведении похорон Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище приняли с учетом пожеланий родных и близких бывшего московского мэра.

Пенькова также заявила, что мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о создании правительственной комиссии по организации похоронной церемонии. Дата проведения похорон пока неизвестна, ее объявят позже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

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