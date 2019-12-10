В Кремле рассказали о месте проведения следующего саммита «нормандской четверки»

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о проведении следующего саммита в нормандском формате в столице Германии — Берлине.

В следующий раз главы России, Франции, Германии и Украины соберутся через четыре месяца. В этом году Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце в Париже. Лидеры четырех государств обсудили вопрос урегулирования конфликта в Донбассе.

Известно, что саммит «нормандской четверки» длился более пяти часов, включая перерыв на первую встречу российского и украинского лидеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин прибыл в Париж на «нормандский саммит».