В Кремле рассказали о месте проведения следующего саммита «нормандской четверки»

В Кремле рассказали о месте проведения следующего саммита &#171;нормандской четверки&#187;
Нормандская четверка. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о проведении следующего саммита в нормандском формате в столице Германии — Берлине.

В следующий раз главы России, Франции, Германии и Украины соберутся через четыре месяца. В этом году Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце в Париже. Лидеры четырех государств обсудили вопрос урегулирования конфликта в Донбассе.

Известно, что саммит «нормандской четверки» длился более пяти часов, включая перерыв на первую встречу российского и украинского лидеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин прибыл в Париж на «нормандский саммит».

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