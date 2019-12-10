Критики и блогеры предсказали результаты «Золотого глобуса»

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде".

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде".

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 77-ю премию «Золотой глобус». Шансы фильмов на победу оценили блогеры и кинокритики.

Лучший драматический фильм

В категории «Лучший драматический фильм» в этом году представлены «Ирландец», «1917», «Джокер», «Брачная история» и «Два Папы». Три из них принадлежат стриминговому сервису Netflix и доступны для просмотра-онлайн.

«Джокер», вероятно, зрительский фаворит и может на что-то рассчитывать, но в США прием фильма у СМИ не был однозначно положительным, а «Золотой глобус» вручают именно журналисты. «1917» выйдет в России только в январе, поэтому тут пока и сказать нечего, кроме первых восторженных отзывов. Букмекеры верят в «Ирландца», хотя победа «Брачной истории» тоже не будет выглядеть неожиданной», — рассказали gazeta.spb.ru блогеры YouTube-канала «Кино Огонь».

Кинокритик Сергей Сычев фаворитами номинации называет «Ирландца» и «Джокера». Однако наиболее достойным претендентом на победу считает «Брачную историю» Ноа Баумбака со Скалетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях. Фильм представлен стриминговым сервисом Netflix. В широкий прокат в России картина не выходила.

«Это очень американский режиссер. Его истории, несмотря на их филигранность, требуют погружения, просмотра на оригинальном языке. Ноа Баумбак мало известен у нас и мне бы очень хотелось, чтоб именно этот фильм был награжден. Потому что возможно это станет поводом для российских зрителей увидеть его», — отмечает кинокритик.

Лучшая комедия или мюзикл

В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» выдвинуты фильмы «Достать ножи», «Кролик Джоджо», «Меня зовут Долемайт», «Рокетмен» и «Однажды в… Голливуде».

Как отмечают «Кино Огонь», «Однажды в… Голливуде» представляется наиболее очевидным претендентом на победу.

«Кролик Джоджо», не доехавший до России, навяжет борьбу, но вряд ли получит главный приз, а зрительский хит «Достать ножи», как и «Рокетмен» станет сенсационным победителем, если это случится», — добавили блогеры.

Отдать победу «Однажды в… Голливиде» важно и потому, что фильм могут «прокатить» на «Оскаре», отметил Сергей Сычев.

Лучший зарубежный фильм

В категории фильмов на иностранном языке выдвинуты «Прощание», «Отверженные», «Боль и слава», «Паразиты» и «Портрет девушки в огне».

Вопреки восторженным отзывам критиков, «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова проигнорирована «Золотым глобусом». И шансы её попасть на «Оскар» не так велики.

«Во-первых, это слишком эстетское кино. Во-вторых, что гораздо более важно для американских премий, в отличии от, например, «Левиафана» у «Дылды» не было большой прокатной истории в США. Этот фильм просто существует с другими многочисленными претендентами от других стран. Шансы очень минимальны», — считает кинокритик Сергей Сычев.

С тем, что «Дылда» до «Оскара» вероятно не доедет, согласились блогеры «Кино Огонь». Наиболее вероятным победителем на победу ютуберы и критики видят фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Джун-хо. Впрочем, номинация может преподнести сюрпризы.