Пострадавший в ДТП сын Валерии делит больничную палату со своей девушкой

Арсению пришлось зашивать верхнюю и нижнюю губу, его девушка, Лиана, сломала руку, друзья получили ушибы, а вот автомобиль восстановлению не подлежит, рассказал Арсений. Фото: Instagram @arseniy_shulgin

Арсению пришлось зашивать верхнюю и нижнюю губу, его девушка, Лиана, сломала руку, друзья получили ушибы, а вот автомобиль восстановлению не подлежит, рассказал Арсений. Фото: Instagram @arseniy_shulgin

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин, ставший участником аварии под Санкт-Петербургом, рассказал о «больничной романтике» в своем Instagram.

Арсений и его девушка, Лиана Волкова, находились в одной машине, когда, на трассе М11 из Москвы в Северную столицу, попали в дорожно-транспортное происшествие. К счастью, угрожающих жизни травм никто не получил, однако оба пока что находятся в клинике.

Как свидетельствуют публикации в официальном Instagram 21-летнего Арсения, он и его девушка лежат в одной больничной палате. Сын Валерии выложил фото, где роскошный букет роз стоит в неприметном больничном пластиковом ведре, иронично подписав снимок: «больничная романтика».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что муж Валерии, Иосиф Пригожин, прокомментировал случившееся. Он объяснил, что пара направлялась в Петербург, чтобы Лиана познакомилась с семьей Арсения.