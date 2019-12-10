В Петербурге ушел из жизни народный артист России Олег Талыпин

В Петербурге ушел из жизни народный артист России Олег Талыпин
Любимыми композиторами Талыпина были Шостакович, Петр Чайковский, Иоганнес Брамс и Людвиг ван Бетховен. Фото: vk.com/conservatory

На 91-м году жизни в Северной столице скончался талантливый исполнитель, профессор петербургской консерватории Олег Талыпин.

Печальную новость опубликовали на сайте Консерватории имени Николая Римского-Корсакова. Старейший фаготист Северной столицы преподавал в учебном заведении на кафедре деревянных духовых инструментов. В сообщении учреждения оговаривается, что информация о прощании с музыкантом будет размещена позднее.

Олег Евгеньевич Талыпин, преподававший в консерватории Петербурга в течение 38 лет, был выпускником Ленинградской государственной консерватории. Под его руководством обучались многие сегодняшние фаготисты коллектива Филармонии им. Шостаковича, оркестров Мариинского и Михайловского театров, а также Академической капеллы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти экс-мэра Москвы, Юрия Лужкова, который скончался на 84-м году жизни.

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В Петербурге ушел из жизни народный артист России Олег Талыпин
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