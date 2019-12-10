В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли

Во втором сезоне также будет 8 серий. Фото: YouTube/amediapremium

Во втором сезоне также будет 8 серий. Фото: YouTube/amediapremium

Телеканал HBO анонсировал продолжение нашумевшего сериала «Молодой папа». Вторая часть под названием «Новый папа» выйдет на экраны 10 января 2020 года.

Главную роль в новом сезоне по-прежнему исполнит Джуд Лоу. Компанию ему составит еще один талантливый и знаменитый актер, Джон Малкович. Трейлер появился на YouTube во вторник, 10 декабря. По ролику становится понятно, что Папа Пий XIII впал в кому, а в это время его место занял Иоанн Павел III, которого играет Малкович.

Вероятно, в течение сезона герои будут бороться за главенство над католической церковью. Отметим, что в сериале также появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России стартовал показ отечественной военно-исторической драмы «Ржев». Работу петербургских киношников оценил актер Роман Агеев.