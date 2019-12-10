Участница «Дома-2» Маргарита Овсянникова завела новый роман

За плечами Маргариты Овсянниковой, как и большинства участников телестройки, множество неудачных отношений. Однако в это раз девушка, кажется, нашла свое счастье.

Звезда «Дома-2» рассказала, что её новый избранник стал надежной опорой для девушки. Возможно, именно поэтому она не спешит раскрывать его личность. Как пишет «Дни.ру», Маргарита Овсянникова планирует рассекретить имя своего возлюбленного после выхода нового трека, посвященного ему.

По словам Маргариты, она мечтает о семейном счастье, однако на данный момент для участницы телестройки в приоритете собственная карьера. Звезда также рассказала, что её мужчина не скупится на подарки для любимой: он преподнес девушке Mersedes за 8 миллионов рублей и украшения стоимостью $50 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Виктория Лопырева ответила на критику со стороны Ксении Собчак об их отношениях с новым мужем.