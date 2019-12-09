Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»

Телеведущая раскритиковала коллегу, которая усомнилась в искренности ее чувств к новому мужу.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Свое мнение о Ксении Собчак Виктория Лопырева высказала в Instagram-аккаунте. Первая писала, что модель решила выйти замуж за бизнесмена Игоря Булатова из-за денег. Собчак убеждена, что Лопырева разведется с ним, когда узнает, что он на самом деле не так уж богат.

Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.

«А еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа или гонораров — подло»,

— подытожила модель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лопырева тайно вышла замуж за бизнесмена Булатова. Фотографии с совместного отдыха Лопыревой и Булатова появились в сети в январе 2019 года. В тот момент телеведущая была беременна, а бизнесмен – женат.