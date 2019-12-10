В Петербурге представили электрический грузовик без кабины

В Петербурге представили электрический грузовик без кабины
Испытания проводились на закрытой территории. Фото: YouTube

Российские разработчики показали прототип электрического беспилотного грузовика. Компания Ralient планирует использовать до сотни таких машин к 2022 году.

Беспилотные грузовые автомобили легче разрабатывать с юридической точки зрения: к ним нет таких строгих требований, как к транспортным средствам, занимающимся перевозкой пассажиров. Railent намерена заниматься созданием небольших автомобилей для доставки грузов «на последней миле»: то есть, на последнем этапе, непосредственно клиенту.

Проект компания презентовала еще в октябре, однако сегодня, 10 декабря, в Санкт-Петербурге впервые были проведены испытания грузовика R-Shuttle, во время которого он медленно проехал по закрытой территории. Отметим, что на данном этапе назвать автомобиль беспилотным нельзя, поскольку он не оборудован необходимыми датчиками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые разработали вездеход для перевозок грузов по Арктике.

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